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【大行點睇】房地產佔保險資金不到5% 里昂強調監管對平保影響有限

股樓投資 15:55 2021/09/01

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平保 （02318） 傳因房地產投資而被監管部門調查，里昂發表報告指，房地產投資佔平保保險資金約4.8%至4.9%左右，即使在更嚴格的監管下，盈利表現並不會受到重要影響。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

 

該行認為，平保已表明公司留意到股價波動，強調公司戰略清晰及經營穩健，按照法律法規要求，即使內地局管部門收緊公司對房地產行業的投資資，即使在最極端情況，公司盈利只會降低1.6%至2.4%。

里昂又指，公司上半年業績與華夏幸福投資減值有關，但房地產投資被監管的傳聞，對公司經營影響有限。該行重申公司「買入」評級及目標價83元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

行業 目標價 買入 里昂 港股 中國平安（02318）

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