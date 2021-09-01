【港股追蹤】友邦完成收購東亞人壽 作價逾50億元 易名友邦雋峰人壽

友邦（01299）向東亞銀行（00023）收購東亞人壽的交易已經完成，作價為50.98億元現金，其中包括去年9月底起至交易完成期間所產生的利息。東亞人壽將會改名為友邦雋峰人壽。友邦全日升0.9%，報93.8元，成交19.3億元。

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友邦指，有關收購項目已獲得監管部門批准。集團表示，將會確保友邦雋峰的客戶不會受到有關收購的影響。

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今年7月起，東亞銀行及友邦保險正式展開銀行保險夥伴合作。友邦可向東亞銀行的港澳客戶群獨家銷售人壽保險和長期儲蓄產品方案；東亞銀行亦能借助友邦保險的產品知識和專長，建立區域性的多渠道保險分銷平台。

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