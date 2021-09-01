【恒大3333】恒大派定心丸舉行「保交樓」軍令狀簽署大會　承諾以「最大決心」完成樓盤交付

▲ 恒大（03333）再有新消息。

恒大 （03333） 近日消息滿天飛，早前更屢傳地產項目停工消息，集團周三（1日）宣佈，8位副總裁率領八大保交樓專項工作組，以及各省公司董事長率領其子成員、項目總監等一眾人士簽署「保交樓」軍令狀，表示員工將以「最大決心、最大力度」，確保工程建設質量，並能夠完成樓盤交付。

恒大據報旗下昆明地產項目停工、涉拖欠工程款項，詳見﹕【下一頁】

恒大聲明雖然未有交代「保交樓」軍令狀的實際內容，也沒有交代違反軍令狀的後果，但集團就發佈了幾張簽署儀式的照片。

恒大地產董事長換人，趙長龍接替許家印 ，詳見﹕【下一頁】

其中一張照片顯示，早前卸任恒大地產集團董事長的許家印坐在主席位置上，聯同集團各大高層在辦公室內，觀看恒大旗下多間省公司直播簽署軍令狀，當中包括深圳、華東、北京、四川、山東等地區。從恒大提供的圖片可見，參與軍令狀簽署儀式的省公司至少有20間。

▲ 恒大宣佈，簽署「保交樓」軍令狀，確保能夠完成樓盤交付。

▲ 早前卸任恒大地產集團董事長的許家印坐在主席位置。

中國恒大續跌，全日跌3.2%，下午收報4.22元，成交額達3.35億。

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編輯﹕賴奕羚