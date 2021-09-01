【統計報告】 第2季《綜合住戶統計調查按季統計報告》出爐 收入中位數及行業薪酬一覽

政府統計處公布的2021年第2季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，報告顯示撇除外籍家庭傭工情況下，第2季就業人士每月就業收入中位數為19,600元，而包括外籍家庭傭工，每月就業收入中位數則為18,000元。另外，如按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數，公共行政、社會及個人服務最為高薪職業。

按年齡及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數

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按年齡及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數 (不包括外籍家庭傭工)

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按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數

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責任編輯：羅浩濂