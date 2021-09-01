  • 29°C
香港時間 : 2021901日 (三) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？

理財智慧 17:33 2021/09/01

分享：

政府統計處公布的2021年第2季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，報告顯示撇除外籍家庭傭工情況下，第2季就業人士每月就業收入中位數為19,600元，而包括外籍家庭傭工，每月就業收入中位數則為18,000元。另外，如按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數，公共行政、社會及個人服務最為高薪職業。

按年齡及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數 (不包括外籍家庭傭工)

    點擊圖片放大
    +7
    +6

按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【理財智慧】有什麼AH股差價指標？ 【下一頁

【理財智慧】ETF的運作機制 【下一頁

 

同場加映: 【iM會客室】國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

行業 政府統計處 就業

上一篇文章

【多圖】傲雲峰兩房呎價破頂　單位設大露台及梗廚　高層外望開揚市景

下一篇文章

高盛交易員申請信用卡曾遭拒　創業提供「先買後付」服務　獨角獸公司價值逾10億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡