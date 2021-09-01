【ET講股通】孫運喜：突圍（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股9月開局升逾百點，恒生指數重上二萬六，尾市續於26000點水平爭持，現報26026點，升147點；科指升1.3%，報6692點。港股後市走勢如何？《ET講股通》主持孫運喜節目內為你分析，另會推介心水股份。

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00：00 - 港股市況速報 恒指收復二萬六

02：09 - 中外經濟數據弱 港股仍能突圍造好

08：09 - 港股技術走勢也突圍 恒指突破下降軌

10：56 - 股票分析：特步國際 （01368） 有貨止賺好嗎

13：42 - 股票分析：騰訊 （00700） 可以哪個價位買？

16：54 - 股票分析：光大環境 （00257） 可以現價買？

19：08 - 股票分析：攜程 （09961） 股價前景如何？

21：27 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？

24：07- 股票分析：和黃醫藥 （00013） 股價前景如何？

26：25 - 推介股票跟進：中國建材 （03323）

27：42 - 推介股票跟進：聯想控股 （03396）

29：51 - 推介股票跟進：英恒科技 （01760）

30：15 - 港股收市市況速報及後市分析

31：35 - 股票推介：東亞銀行 （00023）

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【重溫孫運喜昨日推介：【潛力股精選】孫運喜：中國建材（03323）】

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港股重上26000關，恒指全日升149點，收報26028點；恒生科指升85點，收報6693點。大市總成交1,818億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股記首功，騰訊 （00700） 升1.5%至488.4元，惟傳統經濟股偏軟。

恒指突破下降軌及20天綫

港股在重重壞消息下突圍。內地方面，8月財新製造業PMI報49.2，為15個月以來首次低於盛衰分界綫。美國方面，8月消費者信心指數跌至113.8創半年低，芝加哥PMI亦跌至66.8，俱遜預期。歐洲方面，歐元區通脹重上3%，為10年來首次，接連有央行官員放鷹。港股方面，騰訊旗下騰訊音樂（美：TME）放棄獨家授權，反映監管政策逐步落實。

恒指技術走勢亦突圍而上，衝破下降軌及20天綫。恒生科指延續升勢，企穩在下降軌及20天綫之上。大市成交亦配合，比近日升市暢旺。

個股方面，可留意東亞 （00023） ，股價升2.5%至13.36元。該股早前突破下降軌，若能突破前浪頂及密集區13.46元，有望挑戰15.5元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰特步、騰訊、光大環境、攜程、信義光能、和黃醫藥、中建材、聯想、英恒科技︰立即觀看】

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00：00 - 港股今日焦點

00：45 - 外圍市況速報 蘋果創新高後回吐

02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響

05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：13 - 港股市況分析 9月恒指走勢預測

10：16 - 網易 （09999） 業績解讀 股價前景分析

14：45 - 恒大系業績解讀 減債措施惹關注

20：15 - 港股開市前市況速報

21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）

22：57 - 股票分析：中生製藥 （01177） 業績解讀及前景分析

24：18 - 股票分析：東岳 （00189） 配股對股價影響

25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？

27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）

29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有

30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？

32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）

40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？

42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

01：09：30 -財經日誌提提你