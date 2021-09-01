【SPAC】新加坡交易所擬放寬SPAC上市規定　上市市值可低於17億元

▲ 新加坡交易所考慮放寬SAPC市值最少3億坡元（約約17.4億港元）的要求

SPAC（特殊目的收購公司）經歷首季狂熱後，過去數月回復正常，正當港交所 （00388） 就引入SPAC上市制度諮詢市場之際，新加坡交易所（SGX）擬推考慮放寬SPAC在新加坡上市的要求。若新交所能修訂SPAC上市規則，新交所將成為亞洲第一個推出SPAC上市框架的主要交易所。

港府指港交所第三季諮詢香港引入SPAC，詳見【下一頁】

路透引述4位消息人士指，新交易收到市場反饋後，部分意見指原有的一些建議過於嚴格，因此考慮放寬SAPC市值最少3億坡元（約約17.4億港元）及認股權證不同與正股分開的要求，務求令SPAC更易於在星上市。

SPAC懶人包

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新交所發言人指，投資者高度關注SPAC諮詢，該行會仔細審查所有市場反饋，並與意見提供者、監管機構及其他股東接洽，希望可以盡快公布諮詢結果。

報道又稱，新交所可能會推出其他措施，以保障投資者利益，也會簡化指引，以增加SPAC的吸引力。

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