塔利班賀西方國家撤走 抬美國國旗棺材巡遊

美軍於限期前撤離阿富汗,終結長達20年的阿富汗戰爭。塔利班的支持者對此大感興奮,有城市更出現祝賀活動,當中有人抬起披上西方國家旗幟的棺材,嘲弄歐美國家「敗走」。

拜登加尼7月底最後對話曝光 沒預料阿富汗迅速失守 【下一頁】

美國公民獲塔利班護送 經秘密閘口入機場撤離 【下一頁】

東南部城市城市霍斯特(Khost)周二(8月30日)有慶祝活動,舉辦假喪禮嘲諷西方國家。現場影片可見,有人高舉槍械或揮舞塔利班旗幟,多數人舉起手機拍攝,更有民眾高抬披上北約﹑美國﹑英國及法國國旗的棺材。

霍斯特現場片段

塔利班官員胡斯提(Qari Saeed Khosti)受訪時表示,

「8月31日是我們正式的自由日,美國佔領軍及北約部隊逃離阿富汗。」(August 31 is our formal Freedom Day. On this day, American occupying forces and NATO forces fled the country)