塔利班賀西方國家撤走 抬美國國旗棺材巡遊

美軍於限期前撤離阿富汗，終結長達20年的阿富汗戰爭。塔利班的支持者對此大感興奮，有城市更出現祝賀活動，當中有人抬起披上西方國家旗幟的棺材，嘲弄歐美國家「敗走」。

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東南部城市城市霍斯特（Khost）周二（8月30日）有慶祝活動，舉辦假喪禮嘲諷西方國家。現場影片可見，有人高舉槍械或揮舞塔利班旗幟，多數人舉起手機拍攝，更有民眾高抬披上北約﹑美國﹑英國及法國國旗的棺材。

霍斯特現場片段

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塔利班官員胡斯提（Qari Saeed Khosti）受訪時表示，

「8月31日是我們正式的自由日，美國佔領軍及北約部隊逃離阿富汗。」（August 31 is our formal Freedom Day. On this day, American occupying forces and NATO forces fled the country）

社交平台上出現不同疑似阿富汗人慶祝美軍撤走的影片，如首都喀布爾市內傳出陣陣鳴槍。有指第二大城市坎大哈（Khandahar）上空，一架美國製黑鷹直昇機盤旋，更有人疑似從機上垂吊。

責任編輯：吳漢培