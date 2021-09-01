【內房業績】弘陽地產上半年穩步增長 商業及酒店經營收入逐步復甦

弘陽地產上半年穩步增長 商業及酒店經營收入逐步復甦

在政府持續調控房地產下，部分穩健發展的內房股仍交出不錯的成績表，立足長三角及周邊地區、主營房地產開發與銷售、商業物業投資與經營及酒店業務的弘陽地產 （01996） ，剛公布今年上半年業績，其中合約銷售金額達人民幣491.5億元，按年升55.7%，而每平方米均價亦由2020年同期的14,642元人民幣升至2021年上半年的16,920元人民幣，按年增幅達到15.6%。

在銷售帶動下，公司收入按年增34.7%至人民幣129.6億元，其中商業經營及酒店經營收入逐步擺脫疫情困擾，按年增39.4%至人民幣3.1億元；公司純利按年增10.6%至9.9億元人民幣，按年增加10.6%。公司銷售仍然主要由一綫及次一綫城市帶動，當地銷售佔比近一半，在「主場」長三角及江蘇仍維持較領先的位置，而在大灣區及成渝區亦見發展順利。另外，公司上半年簽約回款率達到91%，維持相對健康的水平。

內房一般都關注其負債情況，弘陽地產淨負債率為53.9%，現金短債比為1.69倍，剔除合同負債後的資產負債率為69.4%，「三道紅綫」指標全部持續達標。集團土地儲備在今年6月30日達到總建築面積2,100萬平方米，其中67%位於一綫、新一綫及二綫城市，為集團未來銷售提供了較佳的基礎，而在上半年新獲得土地儲備中，一二綫城市佔比近八成，分別位於長三角、大灣區、成渝、長江中游等地。



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