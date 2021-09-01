【小米造車】 小米汽車完成註冊 造車計畫正式啟動 雷軍親自帶隊上陣

小米集團（01810）董事長兼行政總裁雷軍在個人微博發文指，小米汽車有限公司在今日（1日）正式註冊，註冊資金為100億元人民幣，並由雷軍擔任法人代表。

早於今年3月底，小米已宣布造車計畫，看好電動車市場發展，指未來10年小米將投入100億美元造車，並會親自帶隊。而在7月底，雷軍也微博上為小米汽車的自動駕駛部門招聘人才。到今日正式註冊小米汽車，代表備受期待的智慧電動汽車（EV）計劃正式進入實質性發展階段。

大行予小米集團投資評級及目標價﹕

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小米官方微博也發文指，由宣布造車至今的5個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從2萬多份簡歷中精挑細選，已搭建起了近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智慧汽車事業的英才加入。

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記者：郭秀慧