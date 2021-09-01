【螞蟻集團整改】路透：據報螞蟻集團與國資企業將成立合資信用評級企業　最快10月成立

▲ 據報阿里巴巴（09988）旗下螞蟻金服與中國國資企業將共同成立一間信用評級合資企業。

路透社引述三名不願具名的消息人士指，據報阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻金服與中國國資企業將共同成立一間信用評級合資企業，預計最快於今年10月成立。新公司注冊資本據報為5億元人民幣（折合約6.01億元港幣）。螞蟻集團、人行、淅江省旅遊投資集團均未有回應有關報道。

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據報道，該企業將處理螞蟻金服逾10億用戶數據，而在股權結構上，其中一名消息人士稱，螞蟻金服和淅江省旅遊投資集團將各自持有合資企業的35%股權，其他持股國資企業包括杭州市金融投資集團和淅江電子口岸。

另外，據報傳化智聯（深﹕002010）母企傳化集團（Transfar Group）是唯一參與是次投資的非國資企業投資者。

報道亦指，是次成立合資企業的股權結構，或有助螞蟻其後恢復新股上市計劃。

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編輯﹕賴奕羚

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