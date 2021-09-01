【香港科創】光大環境與科技園公司簽署合作協議 共同打造綠色科技孵化及轉化平台 推動綠色科技創新發展

中國光大環境（集團）有限公司（00257）日前與香港科技園公司簽署合作協議，計劃攜手在香港打造綠色科技孵化與轉化平台，共同推動香港綠色科技創新發展，並支持相關初創企業發展。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港科技園公司一向致力推動可持續及綠色科技發展，目前園區内有約40間從事綠色科技的初創及夥伴公司，項目涵蓋了研發環保鋰電池技術、空氣淨化科技、再生能源應用及電動車等。他又表示，科技園公司會在不同發展階段為企業提供支援，包括完善的實驗室設備和技術支援中心，讓企業可利用園區作為生活實驗室，測試綠色科研方案，並引入市場。他又希望，透過這次的合作協議，攜手建立綠色技術孵化與轉化平台，加快綠色科技企業成長，為國內外綠色產業的發展提供持續新動力，共同推動綠色技術創新成果走向世界。

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根據該協議，光大環境與香港科技園將圍繞綠色技術、清潔能源、電子信息技術、精密工程及生物技術等領域，支持相關科研和技術的孵化與轉化。光大環境現有500多個環保項目，將向符合資格的香港科技園創業培育計劃的初創企業提供形式多樣的科研合作及商業交流活動，例如技術諮詢、商務合作交流等。此外，光大環境目前在中國內地、香港及海外200多個地區佈局業務並設立機構，將為適合的香港科技園初創企業提供技術方面的支持，如研發成果的實地測試、示範應用等，而香港科技園也將全新佈置的提供辦公空間、世界級的科研設備和實驗室服務，支持初創企業的發展。

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責任編輯：羅浩濂