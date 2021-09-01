  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (三) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港科創】光大環境與科技園公司簽署合作協議 共同打造綠色科技孵化及轉化平台 推動綠色科技創新發展

理財智慧 15:20 2021/09/01

分享：

中國光大環境（集團）有限公司（00257）日前與香港科技園公司簽署合作協議，計劃攜手在香港打造綠色科技孵化與轉化平台，共同推動香港綠色科技創新發展，並支持相關初創企業發展。

疫情下內地人未能來港買保險 上半年投保額大跌96.5% 港人消費力撐保險業 【下一頁

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港科技園公司一向致力推動可持續及綠色科技發展，目前園區内有約40間從事綠色科技的初創及夥伴公司，項目涵蓋了研發環保鋰電池技術、空氣淨化科技、再生能源應用及電動車等。他又表示，科技園公司會在不同發展階段為企業提供支援，包括完善的實驗室設備和技術支援中心，讓企業可利用園區作為生活實驗室，測試綠色科研方案，並引入市場。他又希望，透過這次的合作協議，攜手建立綠色技術孵化與轉化平台，加快綠色科技企業成長，為國內外綠色產業的發展提供持續新動力，共同推動綠色技術創新成果走向世界。

【兼職筍工】漢英教育中心請兼職助教文員 時薪80元至100元 主要負責處理學生事務 【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

根據該協議，光大環境與香港科技園將圍繞綠色技術、清潔能源、電子信息技術、精密工程及生物技術等領域，支持相關科研和技術的孵化與轉化。光大環境現有500多個環保項目，將向符合資格的香港科技園創業培育計劃的初創企業提供形式多樣的科研合作及商業交流活動，例如技術諮詢、商務合作交流等。此外，光大環境目前在中國內地、香港及海外200多個地區佈局業務並設立機構，將為適合的香港科技園初創企業提供技術方面的支持，如研發成果的實地測試、示範應用等，而香港科技園也將全新佈置的提供辦公空間、世界級的科研設備和實驗室服務，支持初創企業的發展。

 

同場加映: 【iM會客室】國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

創新科技及應用 光大環境（00257） 香港科技園公司 香港

上一篇文章

【小米造車】 小米汽車完成註冊 造車計畫正式啟動 雷軍親自帶隊上陣

下一篇文章

【筍工推介】懲教署請媒體編輯　月薪逾5.8萬元　入職條件一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡