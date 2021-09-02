  • 30°C
香港時間 : 2021902日 (四) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】剛入職同事想考入境處 惟不想「射波」參加體能測驗 網民：魚與熊掌不可兼得

理財智慧 10:00 2021/09/02

分享：

打工仔有時候想「射波」休息一天是人之常情，亦在所難免，近日有網民於網上討論區發文，指周一(30號)第一天上班，本周五(3號)要參加體能測驗，但樓主不想放假去，詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】發現同事人工比自己高一千多元 港男心理不平衡 網民：人工一直都是海鮮價  【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，有些人認為樓主應該「射波」去參加體能測驗，並反問道：「不『射波』如何去考？」、「不用擔心，射波先突顯霸氣。」、「自己衡量，如果你覺得不去參加體能測試的話，將來一定後悔，那就照去！」

另有些人持相反意見，他們覺得不應該「射波」，因為第一個星期請了假，就預計不用長做，「不要去！專心做好這份工。」、「騎牛搵馬，匹馬不一定給你上，加上紀律部隊經常請人，換作是我的話，這次一定不會去。」

其他網民回應：

魚與熊掌不可兼得

為甚麼這麼三心兩意？

 

同場加映：【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

病假 紀律部隊

上一篇文章

【樓市熱話】想買5至6百萬單位 手上有多少錢才夠？ 網民：睇你固定收入有幾多

下一篇文章

【C家教路@iM網欄】要為三孩政策讓路 醫療保健板塊前景各不同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績