【職場熱話】剛入職同事想考入境處 惟不想「射波」參加體能測驗 網民：魚與熊掌不可兼得

打工仔有時候想「射波」休息一天是人之常情，亦在所難免，近日有網民於網上討論區發文，指周一(30號)第一天上班，本周五(3號)要參加體能測驗，但樓主不想放假去，詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民討論，有些人認為樓主應該「射波」去參加體能測驗，並反問道：「不『射波』如何去考？」、「不用擔心，射波先突顯霸氣。」、「自己衡量，如果你覺得不去參加體能測試的話，將來一定後悔，那就照去！」

另有些人持相反意見，他們覺得不應該「射波」，因為第一個星期請了假，就預計不用長做，「不要去！專心做好這份工。」、「騎牛搵馬，匹馬不一定給你上，加上紀律部隊經常請人，換作是我的話，這次一定不會去。」

其他網民回應：

魚與熊掌不可兼得

為甚麼這麼三心兩意？

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責任編輯：陳頌潔