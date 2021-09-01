【海外升學】疫情下買海外升學保險四大注意事項 打唔打針都有影響?

今日9月1日，正是開學的大日子，有不少學生都會在新學年到海外升學、或者到海外做交換生。到海外留學，總會有各樣擔心，例如害怕因為新冠肺炎而勒令停學、遺失個人財物、海外生病等。在選擇海外留學的保險，不少的經紀都會建議考慮購買海外升學的保險，到底在選擇的時候有甚麼需要注意?

1. 可不可以買單次旅遊保?

單次旅遊保險最多只有90日的保障，即使只是作為一個學期的交換生，相信90日的保障已經不足夠，其次一般海外留學保險都會至少一年左右，所以海外留學保險比較合較。同時，海外留學保障的範圍也較一般單次旅遊保險為廣，例如會保障因為參與學校活動而引起的意外或者參與學校提供實習所引起的意外等，因此應該購買一年或兩年的海外留學保險。

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2. 可保地區的限制

有不少的公司的海外留學保險對於地區和投保者年齡都有限制，因此在投保時要注意。例如以某公司的海外升學保險為例，如果相同的生效和終止日期(由2021年9月1日到2022年8月31日) ，以全球(美國及加拿大除外)和美國及加拿大的費用作比較下，由於可能美加地區的醫療費用較高，因此保費也較高，按下圖顯示，費用可以相差達兩成。但有部分的海外留學保險則不會有地區所限，提供全球的保障。

3. 投保年齡的限制

不同保號的海外升學保險對於投保者的年齡都有不同的限制，所以投保前要注意是否符合投保的年齡。例如以甲公司為例，投保年齡為10-35歲、乙公司投保年齡為7-50歲。

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4. 新冠疫情下的保障

在全球疫情的影響下，不少學生的行程可能都會受到不同程度的影響，例如因疫情原因引致課程取消或飛機廷誤等。大部分的海外留學保險對於傳染病或流行病都有作出保障，有部分保號甚至會表明對於新冠疫情有保障，但有部分則對於新冠疫情的影響一概都不受保。但如果因為疫情引致的紅色或黑色外遊警示而取消的旅程大多都不受保障。但要留意，有部分保險要求投保者需要接種新冠疫苗才會受保，因此在投保前必須要向保險公司查詢。

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最後作為投保的學生，在選購海外升學保險時，一定要留意和選擇合適的保障，因為每份保險受保和不保各有不同，例如在海外參與一些高危活動所引起的意外也不受保。最後也要留意保單是否有等效期，最好在出發當日生效，那就可以保障整個行程都受保，如果有任何疑問，也可以致電保險公司查詢。

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撰文 : 陳佳恩