【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）

▲ 卓悅旗下美容院悅榕莊突停業。

美容院品牌 「悅榕莊」突然暫停營業。本地傳媒報道，「悅榕莊」全部分店昨日（9月1日）門外均貼上「今日停業」通告，部分員工向勞工處求助。卓悅周四（2日）晚上發表澄清公告指，公司已留意到若干媒體報道，並指有關報道暗示卓悅美容、「 Dr.Protalk 」及「水云莊」的美容院及按摩店與集團有關。集團表示，上述公司並非集團的附屬公司，集團亦無擁有有關公司的任何股權，目前亦沒有經營任何美容院或按摩店業務。

卓悅指，卓悅美容、「 Dr.Protalk 」及「水云莊」停止營業，或出現任何財務困難，並不會對集團的營運產生任何影響。集團亦將保留採取法律行動的權利。

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多名顧客在網上留言指，仍剩下不少療程未完成。有網民引述相關美容師指，已有2個月未有出糧，並引述相關員工指，「悅榕莊」已全線結業。目前，「悅榕莊」的熱線無法接通，官方網頁亦已無法瀏覽。

康健國際周四亦發聲明指，子公司為卓悅美容擁有者的債權人，現正關注事態發展，集團將適時採取合適措施，以保障自身權益。

卓悅控股 （00653） 周四（2日）股價一度跌15%，低見0.124元，惟其後轉升，全日微升0.7%，收報0.147元，成交額達6580萬元。

卓悅控股與卓悅美容關係密切？

今年6月卓悅控股澄清，卓悅美容並非其附屬公司，對方任何訴訟程序與集團無關，但事實上兩者關係相當密切。

翻查資料，卓悅控股早在2015年完成出售美容業務予康健國際 （03886） ，其後康健國際再將卓悅美容出售予當時卓悅的大股東葉俊亨，雖然卓悅控股未有持有卓悅美容股權，但雙方有訂立持續關連交易。

例如卓悅控股早在2015年向卓悅美容貸款1.38億元，當時協議只有兩年期，但其後卓悅控股四度延長貸款到期日。據去年年報，卓悅集團仍未支付總額為約 76萬元的利息。

（第二版新增﹕康健國際回應；第三版新增﹕卓悅港交所澄清公告）

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編輯：吳敏芳

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