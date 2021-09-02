【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業、卓悅早段曾跌一成半

▲ 卓悅旗下美容院悅榕莊突停業。

美容院品牌 「悅榕莊」突然暫停營業。本地傳媒報道，「悅榕莊」全部分店今日（9月1日）門外均貼上「今日停業」通告，部分員工向勞工處求助。

疫情打擊本港零售業，卓悅及其創辦人葉俊亨近年也屢捲入風波，以下是卓悅近年重要事件

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多名顧客在網上留言指，仍剩下不少療程未完成。有網民引述相關美容師指，已有2個月未有出糧，並引述相關員工指，「悅榕莊」已全線結業。目前，「悅榕莊」的熱線無法接通，官方網頁亦已無法瀏覽。

卓悅控股 （00653） 今日股價一度跌15%，低見0.124元，現報0.135元，跌7.5%，成交暫錄40.61萬元。

今年6月卓悅控股澄清，卓悅美容並非其附屬公司，對方任何訴訟程序與集團無關，但事實上兩者關係相當密切。

翻查資料，卓悅控股早在2015年完成出售美容業務予康健國際 （03886） ，其後康健國際再將卓悅美容出售予當時卓悅的大股東葉俊亨，雖然卓悅控股未有持有卓悅美容股權，但雙方有訂立持續關連交易。

例如卓悅控股早在2015年向卓悅美容貸款1.38億元，當時協議只有兩年期，但其後卓悅控股四度延長貸款到期日。據去年年報，卓悅集團仍未支付總額為約 76萬元的利息。

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編輯：吳敏芳

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