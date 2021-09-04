登輝研發多元家電產品 推出自有品牌拓展業務
優質家電能夠提升生活品質，登輝控股有限公司（下稱「登輝」、「集團」）致力為消費者提供安全可靠和高技術品質的家電產品，其公司秘書兼執行董事趙維光表示，除了國際市場，集團正在探索以其自有品牌進軍中國消費者市場，全面拓展其業務網絡。
登輝過往主力經營ODM、OEM家用衣物護理電器及煮食電器，合作的客戶均為享負盛名及發展成熟的國際品牌。趙維光指得益於多年累積的行業經驗和信譽，集團能夠兼顧ODM、OEM及OBM（自有品牌）業務並行發展，從而豐富收益來源和擴大業務領域。登輝自設研發團隊及採用垂直生產模式，能開發更多具獨特性的新產品和新品類，有助與客戶建立長遠合作關係。
重視產品獨特性 穩佔市場地位
現今消費者對產品的各方面要求不斷提高，僅依靠價格戰來爭取市場份額的經營者只會被淘汰。登輝正是憑着超卓的產品創新和設計能力，多年來穩佔市場重要席位。趙維光指登輝致力專注其業務，能深刻洞悉消費者需求，創造新產品以激發市場期待，獲遍布海外逾30個國家及地區客戶青睞。
「香港政府近年積極推動創科發展，本地年輕研發專才正是登輝在香港新設立研發中心的人才吸納對象。香港研發中心能全天候與國際業務夥伴作緊密溝通，而作為大灣區規劃當中的重要國際城市，香港在技術科研、產品開發、業務規劃等方面均擁有強大的競爭優勢。」趙維光續指，創新科研對引入新技術和啟發創意有着重要作用。「登輝會繼續擴展香港的研發團隊，香港研發中心將可成為產品組合多元化的培育點。」
歐洲家電需求上升 帶動銷量
登輝主打外銷歐洲的中高端家電產品，根據行業專家報告分析，未來數年歐洲衣物護理電器、咖啡機和煮食電器的零售額持續上升。趙維光表示電熱家用電器是每個家庭的生活必需品，歐洲的生活水平較高，消費者願意支付高溢價去購置中高端家電廚電，
市場潛力無限。
他留意到疫情出現後，縱使全球社區齊心協力共度難關，惟疫情及其變種病毒爆發在世界某些地區仍然嚴重，令消費者行為出現重大變化。在歐洲等西部地區，封鎖措施及旅行限制使居家經濟持續，由於在家中度過的時間增加，故消費者對家用電器（尤其是煮食電器）的需求持續增長。登輝的煮食電器也受益於此市場機遇，導致其需求增加。
實地考察 了解消費者需要
中高端家電品牌在內地及新興市場亦具發展潛力。趙維光以登輝廣受市場歡迎的咖啡機系列為例︰「近年消費者對海外品牌商旗下的電熱家用電器需求有所增加。中國及其他亞洲國家的新世代對咖啡文化加深認識，均令高端咖啡機市場有更大商機。」
為此，登輝正部署內地、南美洲、北美洲及東南亞等地的市場。趙維光表示︰「產品必須體貼當地用家的生活需求和使用習慣。因此登輝會實地考察各地主要零售渠道，與客戶訪談以了解當地生活文化，發掘產品可以優化及改良的地方，令消費者細緻的要求也能融入產品的多樣性特點中。」
登輝正與歐洲家電品牌合作，推出自家品牌主攻內地市場。「中國整體經濟發展迅速，城鎮化趨勢持續，年輕一代追求時尚生活，對智能家居和優質家電產品的需求有所提升，令高質小家電成為消費剛需品。能配合國家『十四五規劃』強調促進地方零售及消費的政策，為集團帶來更大的機遇。」
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（資料由客戶提供）