登輝研發多元家電產品　推出自有品牌拓展業務

優質家電能夠提升生活品質，登輝控股有限公司（下稱「登輝」、「集團」）致力為消費者提供安全可靠和高技術品質的家電產品，其公司秘書兼執行董事趙維光表示，除了國際市場，集團正在探索以其自有品牌進軍中國消費者市場，全面拓展其業務網絡。

登輝過往主力經營ODM、OEM家用衣物護理電器及煮食電器，合作的客戶均為享負盛名及發展成熟的國際品牌。趙維光指得益於多年累積的行業經驗和信譽，集團能夠兼顧ODM、OEM及OBM（自有品牌）業務並行發展，從而豐富收益來源和擴大業務領域。登輝自設研發團隊及採用垂直生產模式，能開發更多具獨特性的新產品和新品類，有助與客戶建立長遠合作關係。

重視產品獨特性 穩佔市場地位

現今消費者對產品的各方面要求不斷提高，僅依靠價格戰來爭取市場份額的經營者只會被淘汰。登輝正是憑着超卓的產品創新和設計能力，多年來穩佔市場重要席位。趙維光指登輝致力專注其業務，能深刻洞悉消費者需求，創造新產品以激發市場期待，獲遍布海外逾30個國家及地區客戶青睞。

「香港政府近年積極推動創科發展，本地年輕研發專才正是登輝在香港新設立研發中心的人才吸納對象。香港研發中心能全天候與國際業務夥伴作緊密溝通，而作為大灣區規劃當中的重要國際城市，香港在技術科研、產品開發、業務規劃等方面均擁有強大的競爭優勢。」趙維光續指，創新科研對引入新技術和啟發創意有着重要作用。「登輝會繼續擴展香港的研發團隊，香港研發中心將可成為產品組合多元化的培育點。」

歐洲家電需求上升 帶動銷量

登輝主打外銷歐洲的中高端家電產品，根據行業專家報告分析，未來數年歐洲衣物護理電器、咖啡機和煮食電器的零售額持續上升。趙維光表示電熱家用電器是每個家庭的生活必需品，歐洲的生活水平較高，消費者願意支付高溢價去購置中高端家電廚電，

市場潛力無限。

他留意到疫情出現後，縱使全球社區齊心協力共度難關，惟疫情及其變種病毒爆發在世界某些地區仍然嚴重，令消費者行為出現重大變化。在歐洲等西部地區，封鎖措施及旅行限制使居家經濟持續，由於在家中度過的時間增加，故消費者對家用電器（尤其是煮食電器）的需求持續增長。登輝的煮食電器也受益於此市場機遇，導致其需求增加。

實地考察 了解消費者需要

中高端家電品牌在內地及新興市場亦具發展潛力。趙維光以登輝廣受市場歡迎的咖啡機系列為例︰「近年消費者對海外品牌商旗下的電熱家用電器需求有所增加。中國及其他亞洲國家的新世代對咖啡文化加深認識，均令高端咖啡機市場有更大商機。」

為此，登輝正部署內地、南美洲、北美洲及東南亞等地的市場。趙維光表示︰「產品必須體貼當地用家的生活需求和使用習慣。因此登輝會實地考察各地主要零售渠道，與客戶訪談以了解當地生活文化，發掘產品可以優化及改良的地方，令消費者細緻的要求也能融入產品的多樣性特點中。」

登輝正與歐洲家電品牌合作，推出自家品牌主攻內地市場。「中國整體經濟發展迅速，城鎮化趨勢持續，年輕一代追求時尚生活，對智能家居和優質家電產品的需求有所提升，令高質小家電成為消費剛需品。能配合國家『十四五規劃』強調促進地方零售及消費的政策，為集團帶來更大的機遇。」

▲ 登輝在香港的研發中心聘請本地科研人才，有助登輝將延展實境、物聯網等新科技融入產品中。



設廠惠州 進軍大灣區具優勢

趙維光透露大灣區是登輝其中一個進入中國市場的試點。「大灣區近年經濟發展迅速，人均消費水平較高，消費者樂意追求更高的生活品味，與登輝的中高端家電定位相互匹配。」

他補充，由於登輝早年已專注於高增值產品的發展方向，相較於近期才轉型的同業，更具領先優勢。登輝在惠州的廠房獲認可為廣東省專精特新中小企業和高新技術企業，享有稅率及政策優惠，有利投放更多資源於技術創新和產品開發。與此同時，惠州位處大灣區，率先發展大灣區市場亦有助降低物流成本，且員工對大灣區有較深認識，能更靈活掌握市場脈搏。「登輝將繼續開發全新且更具多樣性功能的產品組合，藉此為品牌及最終消費者增加價值。」



（資料由客戶提供）

