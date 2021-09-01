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【澳洲疫情】墨爾本延長封城 接種率7成才解封

環球社會熱點 14:43 2021/09/01

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澳洲的新冠肺炎疫情持續，維多利亞州的確診個案大幅增加，墨爾本宣布延長封城。維多利亞州州長表示，該州新冠疫苗接種率要達到7成以上，才會放寬防疫限制措施。

【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難 【下一頁】

澳洲全國錄得超過5.5萬宗確診個案及1,012宗死亡個案。澳洲正處於第三波疫情，全國2,500萬人口當中有超過一半受封城措施影響。悉尼、墨爾本及坎培拉等大城市都實施封城數周。

維多利亞州周三（1日）錄得120宗確診個案，較前一日的76宗大幅增加超過一半，維州政府宣布墨爾本再延長封城三周。

而悉尼所屬的新南威爾士州單日新增1,116宗確診個案及4宗死亡個案。維州及新州都承認難以達到清零，正按照莫里森（Scott Morrison）政府計劃，會在疫苗接種率達70%至80%後放寬防疫限制。

【新冠疫苗】美國近百萬人打加強劑 有民眾「混針」搶先 【下一頁】

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，如該州7成的成人都最少接種一劑新冠疫苗，該州將會逐步放寬防疫限制。現時該州已有56%成人最少接種一劑疫苗，安德魯斯稱希望在本月23日之前能開始放寬限制。

安德魯斯承認確診數字只會有增無減，強調必須加快疫苗接種進度，才有望控制疫情。

澳洲政府周二（8月31日）與新加坡達成疫苗協議，向新加坡借用50萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，澳洲將於今年底歸還相應數量的疫苗給新加坡。澳洲政府同時向波蘭購買約100萬劑輝瑞疫苗，以擴大疫苗供應量。

責任編輯：鄭錦玲

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