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【濠賭股】 澳門8月賭收勝預期 按年增長2.3倍 濠賭股全綫造好

股樓投資 14:56 2021/09/01

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澳門博彩監察協調局公布，澳門8月博彩收入勝預期，按年升234%至44.4億元（澳門元，下同），連續7個月上升，惟升幅較上月5.3倍放緩，按月減少47.4%。濠賭股全綫向上，其中藍籌股銀河娛樂 （00027） 及金沙中國（01928）一度升3%及4.4%；永利澳門（01128）、新濠國際（00200）亦分別最多升7.3%及5.3%。

今年首8個月累計賭收619.1億元，按年增長70.1%。早前花旗發表研究報告，預計澳門8月博彩收入35億元。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

    點擊圖片放大
    +8
    +7

8月初Delta病毒入侵澳門，澳門政府即日公布要求全民檢測及收緊出入境限制等抗疫政策，雖然賭場未有關閉，但8月為暑假旺季，當時大行均憂慮疫情或影響市場氣氛。

同場加映: 【iM會客室】國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

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記者：郭秀慧

博彩 經濟 澳門 永利澳門（01128） 新濠國際（00200）

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