人民幣投資需求增　基金公會：人民幣類別基金兩年半增逾百隻

▲ 從左起：香港投資基金公會行政總裁黃王慈明，投資基金公會主席鄒建雄，中銀（香港）個人數字金融產品部副總經理周國昌

人民幣資產吸引力日增，連帶對人民幣類別（RMB asset class）的基金需求相應增加。投資基金公會表示，在過去一年半期間，有提供人民幣類別的基金數目便增加104隻，相信在大灣區及跨境理財通帶動下，除更多基金會加入人民幣類別，同時可以促進人民幣資本賬開放。

基金公會總裁黃王慈明指，在2018年共有191隻基金提供人民幣類別選項，至今年6月底止，相關基金數目已增加至295隻，反映市場需求日增。鄒建雄指，對人民幣類別基金的需求增加，並非只單一來自內地投資者，亦非只從基金互認渠道買入，而是香港投資者需求都相應增加。

周國昌補充，從該行客戶資產配置所見，持有人民幣的客戶由較年長及高端客戶為主，演變成更多年青客戶都持有人民幣資產，可見港人對人民幣資產投資需求都日益增加。

此外，跨境理財通盛傳10月1日啟動，周國昌重申，業界性熱切期待並準備就緒，雖然就理財通南北、向通跨境開戶未有最終定案，但有信心可以符合監管要求。

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記者：趙穎妍