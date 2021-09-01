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【蘋果新品】Apple Watch 7疑設計太複雜　傳生產出問題需要延誤

科技 17:00 2021/09/01

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最近有消息傳出，新Apple Watch似乎遇到生產製造問題，導致Apple Watch Series 7發表日期或會延誤。

蘋果（Apple）盛傳即將舉行秋季發布會，屆時將發表一系列新產品，包括iPhone　13系列手機、AirPods 3，以及新一代Apple Watch Seires 7智能手錶等。然而，最近有消息傳出，新Apple Watch似乎遇到生產製造問題，導致Apple Watch Series 7發表日期或會延誤。

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外界消息指，新一代Apple Watch的屏幕尺寸將變成41mm與45mm，搭載更快的處理器，以及扁平邊框和更平坦的顯示面板。是次升級為製造帶來挑戰，可能導致供應受限或發貨延遲。至於產品延後亮相的主要原因，據說是由於其設計外觀過於複雜，與前幾代的設計存有明顯差異。

據《日經》引述消息人士指，新Apple Watch已於上周開始小規模生產，但新產品效能方面卻遇上嚴峻挑戰。在Apple Watch Series 7大規模投產前，蘋果仍需與供應商解決有關問題。

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而《彭博社》知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman指，Apple Watch Series 7至少要到明年才會透過軟件更新，迎來重大健康功能升級。

責任編輯：施雯雯

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