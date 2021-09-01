【筍工推介】懲教署請媒體編輯　月薪逾5.8萬元　入職條件一覽

愈來愈多政府部門着重媒體宣傳，亦衍生更多空缺，近日懲教署招聘合約多媒體管理員，月薪達58,635元，主要負責管理部門社交媒體平台，以及舉辦社交媒體活動等。不過要注意，獲聘者須輪班及不定時(包括星期六、日及公眾假期)工作，同時受監獄條例約束。申請者如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任2年，與一般全職員工一樣，可享有14天有薪年假，及其他福利如：休息日、公眾假期、產假或侍產假，以及疾病津貼。如獲聘者在合約期內工作表現和行為持續良好，在合約結束後可獲發約滿酬金。

有意者可瀏覽以下圖片，查看自己是否合符入職條件及詳細工作內容。申請將於9月9日截止，可經互聯網或以郵寄方式遞交。此外，要留意申請者須於懲教署網頁下載指定補充資料表格，填妥後於截止申請日期或之前，以文件格式(.doc或.docx)電郵至 appointments@csd.gov.hk，並提供申請人過往作品集網站連結，及有關過往作品及個人成就的詳細資料。請於電郵主旨註明「申請合約多媒體管理員職位」並註明網上申請編號。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340(Rev.3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



申請人必須於截止申請日期或之前將已填妥的申請書送達下列地址。請在信封面上註明「申請合約多媒體管理員職位」。



為避免郵件過期或未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。



申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。



如申請人沒有遞交指定的補充資料表格；或以傳真、電郵方式提交申請書，其申請將不獲處理。



申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後2個月內接到電郵通知。如申請人未獲邀，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組

查詢電話:2582 6050

截止申請日期(日/月/年) :09/09/2021 23:59:00

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