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友邦已完成收購東亞人壽　將易名為友邦雋峰人壽

股市 14:26 2021/09/01

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友邦已完成收購東亞人壽　將易名為友邦雋峰人壽

東亞銀行 （00023） 表示，向友邦 （01299） 出售東亞人壽的交易已經完成，友邦已就購買東亞人壽股份，支付約50.98億元現金，當中包括由去年9月底起至交易完成期間所產生的利息。而原本的東亞人壽保險將會改名為友邦雋峰人壽。

友邦保險現報93.45元，升0.5%；東亞銀行現報13.42元，升2.9%。

友邦表示，收購東亞人壽的項目已獲監管部門批准，是繼2021年7月成功展開銀行保險夥伴合作後，雙方長期合作的另一重要成就。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，將確保友邦雋峰客戶不會受到有關收購的影響。

東亞銀行在今年7月與友邦保險正式開展銀行保險夥伴合作，讓友邦保險向該行於香港和內地龐大的零售客戶群，獨家銷售人壽保險和長期儲蓄產品方案。東亞銀行亦利用友邦保險在產品方面的知識和專長，建立區域性的多渠道保險分銷平台，藉此帶來穩定的服務費收入增長。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生及李民斌表示，東亞與友邦的銀行保險夥伴合作亦順利展開，至今取得令人鼓舞的銷售成績。

相關文章：【友邦股價】友邦傳正與郵儲行探索產品分銷合作機會　未來將拓展10個新地區

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記者：梁安琪

港股 傳統經濟股 友邦保險（01299） 東亞銀行（00023） 李民斌 東亞 收購 香港 銀行 人壽保險

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