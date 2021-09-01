【新冠病毒】巴西研究：毒蛇毒液抑制繁殖 或有助研發藥物

用於醫治新冠肺炎的藥物陸續出現，不少民眾期望能有更多治療或防範手段出現。巴西有研究發現，當地一種毒蛇的毒液成分可抑制新冠病毒繁殖，抑制率高達75%。巴西研究科學表示，成分可在實驗室合成，憂慮或有巴西人盲目捕捉毒蛇。

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巴西研究人員在科學雜誌《Molecules》發表一項研究，指矛頭蝮凹紋頭毒蛇（jararacussu pit viper）毒液中的一種「肽」（peptide）或「氨基酸鏈」（chain of amino acids）分子，可抑制新冠病毒在猴子身上繁殖，抑制能力高達75%。

研究人員、巴西聖保羅大學（University of Sao Paulo）教授吉多（Rafael Guido）指，已證實有關分子能抑制病毒中一種非常重要的蛋白質，可與病毒中一種稱為「PLPro」的酶元素結合，同時不會傷害其他細胞。據悉，「PLPro」對病毒繁殖起關鍵作用。

聖保羅大學發表聲明指，研究人員將會評估不同劑量時相關分子的效用，以及其可否阻止病毒進入細胞。當局指希望利用人體細胞做測試，但未提及具體時間表。

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吉多指相關分子以其抗菌性聞名，可在實驗室合成，無需捕捉或飼養毒蛇。當地爬蟲學家波爾托（Giuseppe Puorto）憂慮，或有民眾盲目捕捉毒蛇，他強調並非毒液本身能夠治愈新冠肺炎。

責任編輯：李俊儀