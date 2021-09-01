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真子公主年內完婚 婚後或移居美國

環球社會熱點 15:05 2021/09/01

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日本王室傳出好消息，日皇德仁胞弟、皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子有意於今年內，與未婚夫小室圭結婚。據悉，由於小室圭家庭因金錢糾紛屢受批評，宮內廳或考慮不舉行與王室相關的傳統下聘儀式，屬日本王室二戰後首次。

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共同社引述消息人士指，現年29歲的真子公主準備今年內與同齡的未婚夫小室圭結婚。按照慣例，日本女性王室成員結婚時，會舉行相當於民眾下聘儀式的「納采之儀」，以及結婚前覲見天皇、皇后夫婦的「朝見之儀」。

惟基於小室圭家庭因金錢糾紛受批評，宮內廳擬不舉行相關的傳統儀式，預計會在地方政府登記結婚。若確實的話，將會是日本王室戰後首次不舉辦婚禮。

此外，女性成員於婚後將脫離王室，屆時可享或最多達約1.5億日元（1,061萬港元）的一次性補貼，但據悉真子公主有意放棄接受補貼，並且可能婚後隨丈夫移居美國。現居於美國的小室圭於今年7月在紐約參加司法考試，預計將在當地律師事務所工作。

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真子公主與小室原於2017年9月訂婚，但當地媒體接連爆出小室圭一家陷入金錢糾紛的消息，宮內廳翌年2月宣布婚禮延期。真子於去年11月向外界透露希望與小室成婚，秋篠宮文仁親王同月亦對真子的婚事表示認可。

責任編輯：郭麗明

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