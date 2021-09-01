網易9999業績後股價漲8%　現價可跟進？

上一篇文章
友邦已完成收購東亞人壽 將易名為友邦雋峰人壽
內地互聯網巨企網易（09999）公布次季業績後，帶動網易股價今早造好，早段升逾8%，高見153.1元。面對內地對手遊業監管，網易首席執行官兼董事丁磊指估計未成年人對集團遊戲總營收貢獻不足1%。網易股價前景怎看？獨立股評人梁耀康（Dave）為你提供另一選擇，立即點擊收看／收聽。
***
重溫《ET開市直擊》足本版 - 9月開局尋好股（點擊↓）
Time code
00：00 - 港股今日焦點
00：45 - 外圍市況速報 蘋果創新高後回吐
02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響
05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：13 - 港股市況分析 9月恒指走勢預測
10：16 - 網易 （09999） 業績解讀 股價前景分析
14：45 - 恒大系業績解讀 減債措施惹關注
20：16 - 港股開市前市況速報
21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）
22：57 - 股票分析：中生製藥 （01171） 業績解讀及前景分析
24：18 - 股票分析：東岳 （00189） 配股對股價影響
25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？
27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）
29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有
30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？
32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？
33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）
37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）
40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？
42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？
44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？
48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？
51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？
54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？
58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？
01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？
01：09：30 -財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股