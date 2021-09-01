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網易9999業績後股價漲8%　現價可跟進？

股市 14:00 2021/09/01

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內地互聯網巨企網易（09999）公布次季業績後，帶動網易股價今早造好，早段升逾8%，高見153.1元。面對內地對手遊業監管，網易首席執行官兼董事丁磊指估計未成年人對集團遊戲總營收貢獻不足1%。網易股價前景怎看？獨立股評人梁耀康（Dave）為你提供另一選擇，立即點擊收看／收聽。

***

重溫《ET開市直擊》足本版 - 9月開局尋好股（點擊↓）

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01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

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欄名 : 3分鐘睇股

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