【iPhone】無Touch ID難吸客？　逾8成Android用戶對新iPhone無興趣

▲ 據二手交易網站 SellCell 最新調查發現，有超過 8 成 Android 用戶對新 iPhone不感興趣，原因是與缺少Touch ID（指紋辨識）有關。

每當蘋果推出新iPhone，總會吸引一班Android用戶「轉會」。不過今年的情況可能不一樣，據二手交易網站 SellCell 最新調查發現，有超過 8 成 Android 用戶對新 iPhone不感興趣，原因是與缺少Touch ID（指紋辨識）有關。

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調查訪問逾 5 千名、18 歲以上的美國 Android 用戶，詢問購買 iPhone 13 的意願，結果顯示只有 18.3% 受訪者有興趣，對比去年 iPhone 12 的調查結果，有興趣購買的人數百分比下跌近 15%，約有 82% 的 Android 用戶對 iPhone 13 不感興趣。

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調查進一步了解 Android 用戶對 iPhone 13 不感興趣的原因，其中以「缺少指紋辨識」（31.9%）為主要原因，其餘因素還包括「iOS 缺乏自訂性」（16.7%）、「不支援額外安裝 App」（12.8%）、「Android 有更好的硬件規格」（12.1%）。以及是蘋果近日在 iCloud 加入的兒童性虐待素材（CSAM）偵測技術，引發不少消費者擔憂，有 10.4% 受訪者因此將其列為不購買 iPhone 的原因。

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記者：廖淑瑩