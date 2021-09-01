【電動車】上半年電動車銷售表現出爐　Tesla市佔率奪冠

▲ 2021年上半年全球電動車銷量比去年同期大幅上升160%，Tesla以市佔率15% 繼續穩居首位。

雖然早前外界傳出芯片短缺問題，但仍無礙電動車銷售表現。日前，有市場調查機構發表最新電動車銷售報告，發現2021年上半年全球電動車銷量不但未受影響，更比去年同期大幅上升160%，增長率遠高於整體汽車市場的26%。

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根據市場調查機構Canalys最新報告指出，2021年上半年全球電動車銷售量為260萬部，當中特斯拉（Tesla）更以市佔率15% 繼續穩居首位。至於福斯集團（Volkswagen）市佔率也高達13%，緊隨其後。排名第三的則是上汽通用五菱集團（SGMW）的11%，其後為BMW及Stellantis集團，兩者市佔率均為6%。

需注意的是，報告中的數據是包含純電動車和插電混能車。根據統計數據顯示，2021年上半年全球電動車市場主要集中在歐洲和中國。中國電動車銷售量為110萬部，佔整體新車的12%；而歐洲方面，則賣出約100萬部電動車，佔整體新車的15%。

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歐洲和中國這兩個市場的電動車銷售量，合計已佔全球電動車市場的87%，相比之下，美國在今年同期僅賣出25萬部電動車，只佔整體新車銷量的3%。

責任編輯：施雯雯