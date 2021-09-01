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SaaS股中國有贊8083大漲一成值得追入嗎？還是揀微盟2013？

股市 13:45 2021/09/01

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中國有贊 （08083） 股價升勢未停，今早再漲一成，高見1.2元。中國有贊旗下非全資附屬公司有贊科技於港交所正式遞交上市申請。對投資者而言，SaaS股中國有贊值得追入嗎？獨立股評人梁耀康（Dave）為你提供另一選擇，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：「強勢股」東岳配股後股價破頂後急回　買賣策略怎跟進？

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30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？

32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

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42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

01：09：30 -財經日誌提提你

 

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圖：

中國有贊資料圖片

 

題：

SaaS股大勇

中國有贊再漲一成可跟進？

欄名 : 3分鐘睇股

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中國有贊（08083） 港股 市況分析

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