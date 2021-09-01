▲ 香港中旅：內地渡假區業務已超疫前水平 部分客房單價有加價空間

香港中旅 （00308） 管理層於業績會表示，已做好準備迎接中秋節及「十一黃金周」，又指對今年「十一黃金周」很期待，因為上半年內地渡假區業務增長迅猛，期內表現已超越2019年的水平，只要疫情於黃金周持續平穩，出遊沒有受影響，對公司業績有較好的拉動作用。

管理層又相信，在追求品質及產品的景區，客房單價可有進一步提升的空間。

中旅未來將著力投資開發精品酒店產品。管理層指，中國在旅遊渡假消費、產品需求方面，已從較為簡單的民宿，走向精品住宿的消費階段，消費者對住宿的要求愈來愈高，公司將主力打造目的地非標準化的精品酒店，規模要與每一個景區規模、人數等互相匹配，住房形式與城市酒店更有特色。

香港中旅上半年虧轉盈，轉賺522萬元，去年同期虧損4.4億元，經營業務應佔虧損減少29.4%至2.5億元，不派息。業績轉賺主因集團完成出售旅行社業務錄得約2.16億元收益，以及投資物業公允值較上年同期變動增加約1.2億元所致。管理層表示，暫時沒有出售資產計劃。

期內，收入按年升81%至10.3億元，主因新冠疫情轉緩導致集團旅遊景區及酒店業務整體收入增加。中旅指，旅遊地產聚焦交付結轉，港澳業務聚焦現金流保生存。

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記者：袁諾曦