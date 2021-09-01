【打疫苗有獎抽】機管局贊助5萬張機票　16日起開始接受登記　目的地包括歐美、加拿大、澳洲等航點

香港機場管理局今宣布，將贊助5萬張機票，送予完成接種新冠疫苗香港居民，相關抽獎活動將於本月16日開始接受登記。是次抽獎活動由機管局發起，國泰航空及 HK Express 會以隨機抽獎形式送出機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點。

由9月16日至30日期間，持有有效香港身份證、完成接種2劑疫苗的香港居民，可向國泰航空及HK Express登記參加抽獎，惟所有參加者在整個抽獎活動中最多只可中獎一張機票。是次抽獎合共送出5萬張從香港出發，往返不同地區目的地的經濟客艙機票。

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抽獎活動更多詳情可按此瀏覽。

另外，機管局將透過抽獎方式，向已接種疫苗的香港國際機場員工送出1萬張機票。機場員工自今天起，可經所屬公司登記參加1萬張機票的抽獎活動。

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