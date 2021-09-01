【ARK ETF】契媽Cathie Wood擬推專注透明度基金　剔除博彩酒精石油等行業

有「連登契媽」、「科技女股神」之稱的Cathie Wood透露，她旗下方舟投資（ARK Invest今）年擬推出一隻專註透明度的ETF（Transparency ETF）。 彭博行業研究分析師Eric Balchunase認為，該透明度ETF可被視為ESG (環境、社會及管治) 的ARK ETF。

據彭博報道，新ETF將會追蹤一項包含100家企業的指數，指數成分股將以大型科技企業及消費股為主，例如微軟（MSFT）、Apple（AAPL）、Nike（NKE）、Tesla（TLSA）、Salesforce.com（CRM）以及墨西哥連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill（CMG）等，另外指數會排除所有酒類、銀行、博彩、石油與天然氣產業的相關公司。

今年早些時候該公司曾推出太空探索主題的ARK Space Exploration & Innovation ETF（ARKX），自3月底問世至今錄得3.62%的升幅。如若該ETF獲得批准，將會成為方舟投資今年推出的第二隻ETF。

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编辑：李勝男