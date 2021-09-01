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【Spotify】Spotify推共享歌單功能　匹配、混合歌單增社交互動

科技 15:05 2021/09/01

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Spotify今（1日）宣布，向全球用戶推出共享歌單功能Blend，為用戶匹配、混合歌單，並對用戶的共同歌曲偏好作出評分。

Spotify近期積極為用戶提供更多個人化體驗及社交互動。Spotify今（1日）宣布，向全球用戶推出共享歌單功能Blend，為用戶匹配、混合歌單，並對用戶的共同歌曲偏好作出評分。

Spotify用戶現可透過應用程式邀請多一位用戶，共同創建共享音樂清單Blend。Spotify會將兩位使用者最喜歡的歌曲合併到共享歌單中，並為兩位使用者挑選他們皆喜歡的歌曲。另為二人的歌單創建封面，以幫助用戶更輕易找到其歌單。

Spotify又可根據兩位用戶收聽歌曲的偏好進行匹配及評分，從而顯示他們的偏好是相似還是不同。而首次創建Blend後，此「口味匹配分數」將以百分比形式顯示，亦容許用戶以Story形式即時發布該數據到社交網絡。

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值得注意的是，無論是Spotify Premium用戶或是一般用戶，都可以使用Blend功能，但只有Premium用戶可看到哪些歌曲偏好影響了共享歌單中的所有歌曲。

事實上，Spotify一直嘗試為用戶提供更多個人化體驗，如推出歌曲回顧功能Only You，為用戶總結其喜愛的歌手、歌曲等喜好，並允許他們分享到社交媒體。

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責任編輯：張凱琳

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