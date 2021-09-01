【Windows 11】微軟Windows 11下月正式登場　全新設計配合混合工作模式

▲ 微軟今（1日）宣佈， Windows 11將於10月5日正式登場。微軟指，Windows 11將適合各用戶辦公方式，採用全新設計的作業系統。(圖片來源 : Microsoft官網 ）

微軟（Microsoft）造勢已久的新一代作業系統Windows 11終於有新消息了！微軟今（1日）宣佈， Windows 11將於10月5日正式登場。微軟指，Windows 11採用全新設計，將適合各用戶辦公方式。

Windows 11將會採用全新設計的「開始」功能表，將用戶及其內容放置在中心，以及快速視窗配置設定介面。另外也整合Microsoft Teams服務，並且加入包含DirectX 12、DirectStorage與自動HDR顯示功能。

另外，Windows 11亦帶來了經全新設計的Microsoft Store，並專門為殘障人士進一步改進了協助工具。此外，Windows11在速度、效率方面亦有所提升，改進了觸控、觸控筆和語音輸入體驗。

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微軟表示，Windows 11是為混合辦公模式而生的作業系統，適合各用戶辦公方式。該公司稱，Wondows11亦將持續擴展 Microsoft Store的開放性，讓愈來愈多開發人員與獨立軟件開發商（ISVs） 可以將其應用程式上載至Microsoft Store中。

Windows 11將於10月5日起正式開放。符合條件的Windows 10電腦也可免費升級到Windows 11，預計到2022年年中，所有符合條件的裝置都可以免費升級到 Windows 11。而預載Windows 11的各種全新電腦裝置亦將開始發售。

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責任編輯：張凱琳