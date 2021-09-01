▲ 【新冠肺炎】開拓藥業飈逾一成 藥監局批准兩項治療新冠肺炎III期臨床試驗

開拓藥業 （09939） 公布，國家藥監局批准公司於中國進行普克魯胺片擬用於治療新型冠狀病毒肺炎的兩項III期臨床試驗。該股午後飈升，現升11.5%，最新報87元，成交額2.8億元。

其中一項III期臨床試驗於中國、巴西、馬來西亞、菲律賓等國家治療輕中度COVID-19男性患者，而另一項III期臨床試驗於美國、中國、南美洲包括巴西、歐洲及印度等國家治療重症住院COVID-19患者。

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編輯：吳敏芳

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