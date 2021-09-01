【濠賭股】澳門8月賭收按年升2.3倍至44.4億元勝預期　按月跌47%

▲ 今年首8個月，博彩收入619.1億元，按年增長70.1%。

澳門博彩監察協調局公布，8月博彩收入勝預期，按年升2.3倍至44.4億元（澳門元，下同），按月急跌47.4%，連續7個月上揚，惟升幅較上月的5.3倍放緩。早前花旗發表報告，預計8月賭收為35億元。

銀娛 （00027） 午後造好，現升2%，最新報50.9元；金沙 （01918） 現升2.6%，報25.6元；永利澳門 （01128） 現升4.4%，報9.15元；新濠國際 （00200） 現升3%，最新報11.64元；美高梅 （02282） 現升1.4%，最新報7.9元；澳博 （00880） 現升2.4%，報6.93元。

今年首8個月，博彩收入619.1億元，按年增長70.1%。

澳門疫情反覆，澳門政府此前曾關閉戲院、酒吧、夜總會及美容院等場所，雖然賭場未有關閉，但業界及大行均憂慮影響市場氣氛。

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編輯：吳敏芳

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