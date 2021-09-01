【新冠疫苗】美國近百萬人打加強劑 有民眾「混針」搶先

美國為應對變種Delta病毒侵襲，華府上月宣布為免疫功能較弱民眾接種新冠疫苗加強劑。美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，近1百萬名美國人已經接種加強劑。惟美國當局尚未清楚，已接種加強劑人群是否屬免疫功能較弱民眾。

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CDC數據顯示，自宣布開放為免疫功能較弱民眾打加強劑後，約95.5萬完成接種者再次打疫苗。當局指，有關人士之前已經完成2劑輝瑞或Moderna疫苗接種，或已完成單劑強生疫苗接種。

但CDC目前尚未清楚，95.5萬人是否全為免疫功能較弱民眾。美國尚未開始廣泛接種第3劑，但美國媒體《CNBC》報道指，部分美國民眾搶先接種加強劑，部分甚至自行「混針」。

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美國政府計劃於9月20日起，開始廣泛接種加強劑，目前仍待CDC及美國食品藥物管理局（FDA）的評估出爐。CDC免疫實踐咨詢委員會周一（30日）開會，討論加強劑接種必要性，並指支持接種數據有限。惟小組成員塔爾博（Helen Keipp Talbot）表示，美國南部州分許多醫院已開始為醫護人員及患者接種第3劑疫苗。

責任編輯：李俊儀