  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (三) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美國近百萬人打加強劑 有民眾「混針」搶先

環球社會熱點 13:28 2021/09/01

分享：

美國為應對變種Delta病毒侵襲，華府上月宣布為免疫功能較弱民眾接種新冠疫苗加強劑。美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，近1百萬名美國人已經接種加強劑。惟美國當局尚未清楚，已接種加強劑人群是否屬免疫功能較弱民眾。

預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種輝瑞疫苗 【下一頁】

CDC數據顯示，自宣布開放為免疫功能較弱民眾打加強劑後，約95.5萬完成接種者再次打疫苗。當局指，有關人士之前已經完成2劑輝瑞或Moderna疫苗接種，或已完成單劑強生疫苗接種。

但CDC目前尚未清楚，95.5萬人是否全為免疫功能較弱民眾。美國尚未開始廣泛接種第3劑，但美國媒體《CNBC》報道指，部分美國民眾搶先接種加強劑，部分甚至自行「混針」。

世衛歐洲主任唱反調 「打加強劑非奢侈」 【下一頁】

美國政府計劃於9月20日起，開始廣泛接種加強劑，目前仍待CDC及美國食品藥物管理局（FDA）的評估出爐。CDC免疫實踐咨詢委員會周一（30日）開會，討論加強劑接種必要性，並指支持接種數據有限。惟小組成員塔爾博（Helen Keipp Talbot）表示，美國南部州分許多醫院已開始為醫護人員及患者接種第3劑疫苗。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【Moderna疫苗】研究指含病毒抗體較多 高輝瑞逾一倍
2021/08/31
【Moderna疫苗】研究指含病毒抗體較多 高輝瑞逾一倍
【輝瑞疫苗】預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種
2021/08/31
【輝瑞疫苗】預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種
【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難
2021/08/31
【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難
【新冠疫苗】世衛歐洲主任唱反調 「打加強劑非奢侈」
2021/08/31
【新冠疫苗】世衛歐洲主任唱反調 「打加強劑非奢侈」
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
2021/08/31
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者

你可能感興趣

【Moderna疫苗】研究指含病毒抗體較多 高輝瑞逾一倍
18:22 2021/08/31
【Moderna疫苗】研究指含病毒抗體較多 高輝瑞逾一倍
【輝瑞疫苗】預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種
17:22 2021/08/31
【輝瑞疫苗】預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種
【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難
18:22 2021/08/31
【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難
傳染病 疫情 疫苗 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 輝瑞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間14:00）

下一篇文章

想逃難阿富汗男同志受騙 傳遭塔利班性侵及羞辱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難
【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
20年美國阿富汗戰爭告終 到底多少人喪命？
20年美國阿富汗戰爭告終 到底多少人喪命？
【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國
【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國
美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間14:00）