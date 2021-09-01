想逃難阿富汗男同志受騙 傳遭塔利班性侵及羞辱

塔利班採取極端伊斯蘭教法的管治手法，讓不少阿富汗民眾為此感到恐懼，紛紛逃離當地。土耳其有性小眾維權分子聲稱，阿富汗有意欲逃難的男同性戀者受塔利班成員欺騙，更慘遭性侵及當場羞辱。

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現居於土耳其的性小眾維權分子阿克巴里（Artemis Akbary）向英媒表示，受害者是其友人，對方在塔利班勢頭漸長時，已萌生離開當地的想法。男同性戀者其後隱藏行蹤，並在網上認識一位聲稱可以協助離開的人士，豈料此時正是噩夢的開端。

雙方在網上交談3周後，決定在阿富汗首都喀布爾見面。男同性戀者相見後才發現，可以提供幫忙人士正是塔利班成員。據稱，男同性戀者最終被塔利班成員性侵，更勒令交出其父親的電話號碼，並告知對方他的兒子是同性戀者。

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阿克巴里指塔利班一直嘗試展露與以往不同的表現，例如聲稱尊重女權及人權等，但友人的事件反映塔利班根本沒有改變，不少阿富汗朋友對塔利班掌權感到恐懼。阿克巴里更稱，塔利班現時會在社交網上誘騙阿富汗LGBT人士，比以往治理阿富汗時，對LGBT人士形成更大威脅。

責任編輯：吳漢培