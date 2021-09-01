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【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機

商業 12:45 2021/09/01

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有零食商家表示，市場近期對海外零食的需求尤為高，估計與港人無法到外地旅遊「入貨」有關，意外造就了本地的消費商機。（零食大王Facebook圖片）

零食已逐漸成為生活的一部分，疫情期間大家待在家中的時間增多，「口痕」的感覺亦相應增加。有零食商家表示，市場近期對海外零食的需求尤為高，估計與港人無法到外地旅遊「入貨」有關，意外造就了本地的消費商機。

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擁有零食網上購物平台和門市的香港零食大王表示，雖然本地零食有很多選擇，但由於各國零食多樣化，種類繁多，例如一些特別口味、地區限定及季節限定等款式，均具有相當的吸引力，因此目前市場上出現愈來愈多的海外零食。尤其現時受疫情影響，人們未能到海外旅遊、買零食，市場上對海外零食的需求會相對增加，而隨著需求增加，供應亦隨之而增加。

零食大王亦提到，海外零食的銷售額比較高，能為商家帶來額外收入，以個別商品比較能高出約兩至三成。海外零食以香脆零食（薯片、蝦條）和糖果甜食（朱古力、硬糖軟糖）較多人買，售價一般由十幾元到過百元不等，較貴的商品可較本地的零食售價高兩至三成。

海外零食中又以聯乘商品較為受歡迎，聯乘商品帶來的商機於幾年前已開始成為業界的流行趨勢，商家透過運用品牌與品牌之間的效應，拓展不同消費族群，以提升產品吸引力，並可開發新思路、新角度及新做法。

零食大王指，聯乘對象多為海外卡通品牌，疫情期間推出的人氣動漫如鬼滅之刃及咒術迴戰等，亦為眾多零食的合作對象，香港的粉絲在這期間亦會購買相關產品以作支持動漫，同時緩解無法直接到當地購買的心情。

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記者：李智美

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