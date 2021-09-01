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美國公民獲塔利班護送 經秘密閘口入機場撤離

環球社會熱點 12:37 2021/09/01

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美國總統拜登宣告歷時20年的阿富汗戰爭終結，稱有9成於阿富汗的美國公民都成功撤離。美媒CNN報道，美軍在撤離時曾與塔利班達成協議，由塔利班護送美國公民經秘密閘口進入喀布爾機場撤離。

塔利班接收機場美軍裝備 美國堅稱唔擔心 【下一頁】

拜登捍衛撤兵決定 堅稱撤離阿富汗行動成功 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述兩名美國國防部官員指，美軍特種部隊於喀布爾機場設立一個秘密閘口（secret gate），並建立電話聯絡中心為當地美國公民撤離提供指引。

其中一名官員透露美方與塔利班合作良好，每天會有數次護送行動。美軍會通知美國公民於喀布爾機場附近一個地點集合，塔利班會在現場檢查他們的證件。然後塔利班會帶他們走一小段路前往美軍控制的秘密閘口，讓他們避開機場外圍一大堆尋求進入機場的阿富汗人。

據悉，塔利班護送美國公民到秘密閘口的路程處於美軍視野範圍内，一旦發生任何意外，美軍都能夠即時介入。

CNN引述消息人士指，喀布爾當地的美國公民當時不相信能獲塔利班安全放行，部分人更以為自己錯誤理解美國政府提供的訊息，要求對方澄清。

美國阿富汗戰爭花費逾2萬億美元 實際開支更大 【下一頁】

美國政府在撤離行動進行期間，一直強調美方與塔利班保持合作，而塔利班也承諾為美國公民提供安全通道（safe passage）撤離阿富汗。

但CNN引述協助阿富汗當地民眾和美國公民撤離的民間網絡表示，在某些情況下，美國公民和綠卡持有人即使到達集合點也不獲塔利班放行。至於他們其後能否通過其它途徑進入機場，也無從稽考。

美國中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）周一（8月30日）首次披露，特種部隊也有份參與阿富汗的撤離行動，通過電話、定向及護送方式協助過千名美國公民與2,000多名阿富汗人撤離。

責任編輯：鄭錦玲

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