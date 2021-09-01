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今日推介恒地｜呷哺呷哺、首鋼資源、中交建、招行、京東健康最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/09/01

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恒生指數中午收報26038點，升159點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒地 （00012） ，另亦會分析呷哺呷哺 （00520） 、首鋼資源 （00639） 、中交建 （01800） 、招行 （03968） 、京東健康 （06618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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07：13 - 港股市況分析　9月恒指走勢預測
10：16 - 網易 （09999） 業績解讀　股價前景分析
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44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？
48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？
51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？
54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？
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01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？
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港股 恒基地產（00012） 呷哺呷哺（00520） 首鋼資源（00639） 中國交通建設（01800） 招商銀行（03968） 京東健康（06618） 石鏡泉

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