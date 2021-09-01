【遙距工作】疫情持續　Google重返辦公室政策將延至明年1月

▲ Google日前決定允許員工至2022年1月，才返回辦公室工作。

變種病毒Delta肆虐，不少美國科技公司都延遲員工重返辦公室的時間。繼早前蘋果（Apple）宣佈延長在家工作（WFH）措施，Google日前亦決定允許員工至2022年1月，才返回辦公室工作。

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據外媒報道，Google行政總裁Sundar Pichai表示，因應新一輪新冠肺炎疫情，公司將員工返回辦公室的日子推遲到2022年1月。而在2022年1月10日後，不同國家和地區的辦公室將可依據當地狀況，決定何時結束自願在家工作（WFH）。一旦該公司決定要求員工返回辦公室，將需提前30天發出通知。

事實上，Google早前曾因應疫情變化，將員工重返辦公室工作的日期推遲到10月18日。同時，他們又要求員工以混合模式工作，員工毋須每天返回公司。2成員工可永久在家工作，而餘下的6成員工只需每周3日回到辦公室，其餘兩日可自行決定工作地點。

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此外，該企亦要求所有員工在重返辦公室工作前，必須接種新冠疫苗。至於美國其他大型科技公司，如Facebook、Amazon等，亦在改變員工重返辦公室的計劃。

責任編輯：施雯雯