為慶祝at.home 喺銅鑼灣Fashion Walk開咗過萬呎嘅旗艦店 ，特別邀請咗資深音樂人趙增熹同其下「大台主」一班唱作人、歌手林奕匡、黃姸同Michael C一齊喺新店jam歌，以靚聲展現生活態度、個性品味，誠邀大家一齊黎LIVE at.home !



at.home仲準備咗30個林奕匡親筆簽名環保袋，記住留意當晚嘅LIVE 睇下點樣可以拎到啦！

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Date : 3 Sep 2021 FRI

Time : 8:30 – 10:00pm



嘉賓：

趙增熹 / 林奕匡 / 黃妍 / Michael C / 薛德勇 Monkey / Daniel Toh / RUMBU

at.home旗艦店：

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口）

查詢: 2803 7170

九龍灣MegaBox 2782 6728

荃灣D．Park 2723 3788

沙田HomeSquare 2891 6311

將軍澳The LOHAS 2709 1877

www.athome.com.hk



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