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【at.home Fashion Walk銅鑼灣旗艦店Opening】

【趙增熹@大台主 x 林奕匡】在家•音樂LIVE at.home

都會情報 12:00 2021/09/01

分享：

為慶祝at.home 喺銅鑼灣Fashion Walk開咗過萬呎嘅旗艦店 ，特別邀請咗資深音樂人趙增熹同其下「大台主」一班唱作人、歌手林奕匡、黃姸同Michael C一齊喺新店jam歌，以靚聲展現生活態度、個性品味，誠邀大家一齊黎LIVE at.home !

at.home仲準備咗30個林奕匡親筆簽名環保袋，記住留意當晚嘅LIVE 睇下點樣可以拎到啦！

facebook live concert :
facebook page : at.home Hong Kong /《東網 - 繽FUN星網》/ TOPick fb pages同步live
Date : 3 Sep 2021 FRI
Time : 8:30 – 10:00pm
 
嘉賓：
趙增熹 / 林奕匡 / 黃妍 / Michael C / 薛德勇 Monkey / Daniel Toh / RUMBU

at.home旗艦店：
銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口）
查詢: 2803 7170

九龍灣MegaBox 2782 6728
荃灣D．Park 2723 3788
沙田HomeSquare 2891 6311
將軍澳The LOHAS 2709 1877

www.athome.com.hk 

（資料由客戶提供）

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