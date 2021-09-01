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拜登加尼7月底最後對話曝光 沒預料阿富汗迅速失守

環球社會熱點 12:38 2021/09/01

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阿富汗前總統總統加尼在塔利班奪取喀布爾前，已流亡海外。據路透社獲得的記錄內容指，加尼與美國總統拜登於7月底曾通話，並談及軍事援助、戰略及政治策略等，但二人沒有準備應對塔利班對阿富汗的直接威脅。美國白宮拒絕回應報道。

拜登捍衛撤兵決定 堅稱撤離阿富汗行動成功 【下一頁】

《路透社》取得通話記錄，指阿富汗前總統加尼（Ashraf Ghani）及美國總統拜登(Joe Biden)曾於7月23日通話約14分鐘。拜登當時指，若加尼能公開表示有控制阿富汗局勢的計劃，美國會提供援助，包括近距離高空支援。

事實上，在二人通話前數日，美國於當地發動空襲，支援阿富汗安全部隊，塔利班當時表示美國此舉違反多哈和平協議。

拜登亦建議加尼拉攏阿富汗國內有力人士，隨即制定軍事戰略，並安排前國防部長穆罕默德（Bismillah Khan Mohammadi ）全權負責。拜登亦在電話內重申，阿富汗擁有由美國政府訓練和資助的阿富汗武裝部隊。他向加尼表示，阿富汗有30萬名裝備精良的軍隊，但塔利班只有約7至8萬人，有明顯戰爭優勢。

塔利班批美軍非法空襲ISIS 應提早知會 【下一頁】

通話中拜登屢次向加尼表明，國際社會及部分阿富汗地區現時對阿富汗政府的印象不佳，此事無助對抗塔利班。拜登提議，加尼應該聯絡著名政治人物一起舉行新聞發布會，支持新的軍事戰略。

拜登更稱，美阿政府將會共同在外交﹑政治及經濟層面努力，確保阿富汗政府不止能夠持續運作，更可以長期發展及成長。《路透社》指出，二人的對話明顯未有把塔利班的威脅放在眼內，更是難以預料爾後23日內，阿富汗局勢會有翻天覆地的變化。

責任編輯：郭麗明

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