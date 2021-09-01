【科技股女股神】Cathie Wood旗下ARK申請推出主打透明度的ETF　追蹤指數不含酒精、賭博、煙草等行業

▲ Cathie Wood旗下ARK申請推出主打透明度的ETF 追蹤指數不含酒精、賭博、煙草等行業

「科技股女股神」、Ark Investment創辦人Cathie Wood正申請推出主打透明度的新ETF－ARK Transparency ETF。該ETF追蹤一個包含大約100家公司的指數，主要覆蓋科技及消費股，包括Salesforce、微軟、蘋果、Nike及Tesla等。

該指數不含酒精、銀行、化石燃料運輸、賭博和煙草等行業的公司。有市場人士指，新ETF為Ark版的ESG（環境、社會和企業管治）。

若獲得批准，該ETF將成為Ark Investment年內推出的第二隻ETF。Ark目前已有8隻ETF，其中6隻是主動管理型，兩隻為被動型。

另外，據Ark Investment每日公布的數據顯示，截至8月31日止，ARKK買入ZOOM，輝瑞、ROBINHOOD等，但沽出移卡 （09923） 及眾安在綫 （06060） 。ARKF賣出40.08萬股移卡及89.65萬股眾安在綫，佔該ETF 0.04%及0.1%。

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編輯：袁諾曦

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