【微軟】Windows 11將於10月5日面市　符合條件PC可免費升級

▲ Windows 11將於10月5日面市 符合條件PC可免費升級

Microsoft（美：MSFT）宣布，Windows 11將於10月5日正式面市。自10月5日起，符合條件的Windows 10 PC可以免費升級到Windows 11，而預載Windows 11的各種全新PC裝置亦將開始上市發售。

Microsoft指，Windows 11是為混合辦公而生的作業系統，適合各用戶辦公方式，其從設計源頭確保安全性，並擁有既簡易又熟悉的IT部署和管理。而Snap Layouts、Snap Groups以及桌面（Desktops）功能，可以協助用戶同時處理多個任務及優化屏幕空間。

另外，Microsoft又指，Windows 11憑藉DirectX12 Ultimate、直通儲存（DirectStorage）以及Auto HDR等技術，能夠充分發揮系統硬件的潛力，傳遞目前為止最佳的Windows PC遊戲體驗。

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記者：梁安琪