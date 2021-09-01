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【微軟】Windows 11將於10月5日面市　符合條件PC可免費升級

新經濟追蹤 11:52 2021/09/01

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Windows 11將於10月5日面市　符合條件PC可免費升級

Microsoft（美：MSFT）宣布，Windows 11將於10月5日正式面市。自10月5日起，符合條件的Windows 10 PC可以免費升級到Windows 11，而預載Windows 11的各種全新PC裝置亦將開始上市發售。

Microsoft指，Windows 11是為混合辦公而生的作業系統，適合各用戶辦公方式，其從設計源頭確保安全性，並擁有既簡易又熟悉的IT部署和管理。而Snap Layouts、Snap Groups以及桌面（Desktops）功能，可以協助用戶同時處理多個任務及優化屏幕空間。

另外，Microsoft又指，Windows 11憑藉DirectX12 Ultimate、直通儲存（DirectStorage）以及Auto HDR等技術，能夠充分發揮系統硬件的潛力，傳遞目前為止最佳的Windows PC遊戲體驗。

相關文章：瑞銀：微軟目標價從325美元上調至350美元 維持買入

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記者：梁安琪

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 遊戲 HDR Microsoft 硬件 作業系統

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