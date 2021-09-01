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塔利班接收機場美軍裝備 美國堅稱唔擔心

環球社會熱點 11:35 2021/09/01

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美軍周一（30日）正式撤出阿富汗，惟在喀布爾機場留下大量裝備。塔利班領袖在喀布爾機場宣布戰爭勝利，有網上流傳影片顯示，塔利班武裝分子與美軍留下裝備開心合照。美國國防部表示，外界無需過分憂慮， 喀布爾機場所有裝備都已無法使用。

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美軍撤離後，塔利班領袖周二（31日）在喀布爾跑道上宣布對美國取得勝利，據悉當時塔利班特種部隊Badri 313亦在現場。有網上流傳片段顯示，塔利班武裝分子徹夜鳴槍慶祝。亦有影片顯示，有身穿美式制服的塔利班武裝分子手持美國製武器，檢查美軍遺留裝備，包括軍用直升機等。亦有圖片顯示，塔利班武裝分子在曾屬於阿富汗政府空軍的飛機駕駛艙內拍照，全部皆面露笑容。

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流傳影片等引來外界憂慮，質疑美國安排倉猝導致塔利班裝備更加精良。美國國防部發言人柯比（John Kirby）周二表示，不用對影片內容感到過分憂慮。軍方已經令幾乎所有遺留在機場的設備，包括飛機及地面車輛等無法使用，僅剩數量消防車及叉車可繼續使用，協助機場能繼續運作。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，勝利屬於阿富汗每個人。穆賈希德稱塔利班希望及與美國及世界其他國家保持良好關係，並承諾不會將阿富汗變成襲擊發動基地，不會允許任何人利用阿富汗﹑不會造成阿富汗以外地區人士死亡。

責任編輯：李俊儀

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