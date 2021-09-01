【中美關係】路透：中國下令成都美國商會停止運作　沒有說明理由（第二版）

▲ 【中美關係】路透：中國下令成都美國商會停止運作 沒有說明理由

《路透》引述美國商會官員表示，中國當局已指示位於成都的美國商會停止運作。 美國方面稱，沒有獲得具體理由說明為何商會被指示停止運作。中國西南美國商會通知會員，依據中國法律及規範，該美國商會將停止運作，「不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。」

中國西南美國商會會長王曉東表示，商會正在與當地政府討論其註冊和未來的方向。中國民政部似乎在執行要求外國在中國國內只保留一個官方商會的規定。

中國外交部發言人汪文斌周三（1日）在例行記者會上被問到有關問題時表示，當局並不了解情況，但他重申，中國是法治國家，強調任何外國組織應當在中國法律框架下行事。

▲ 圖為網上流傳的商會聲明。

成都商會不隸屬於中國美國商會，後者是一個總部設在北京的商業倡導組織，在其他幾個城市設有辦事處。

去年，在美國要求下，中國駐休斯敦總領事館被迫閉館。中國政府則通知美國關閉其駐成都總領事館反制。

（第二版新增﹕中國外交部回應）

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編輯：吳敏芳

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