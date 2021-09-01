【快手1024】快手與華納音樂簽訂音樂授權協議　快手升逾4%

▲ 快手與華納音樂集團（Warner Music Group）簽訂新授權協議

快手 （01024） 與華納音樂集團（Warner Music Group）簽訂新授權協議，華納音樂集團將在快手的所有海外應用程式上提供其藝人的音樂，包括Kwai、Snack Video及Zynn。快手國際業務負責人邱光宇稱，與華納音樂集團的合作，將使集團能為創作者和用戶提供更廣泛的精彩音樂。快手曾升逾4%，高見88.3元，中午收報85.95元，升1.7%。

大摩早前將快手目標價削半至60元，詳見【下一頁】

華納音樂集團首席數字官（CDO）兼業務發展執行副總裁Oana Ruxandra表示，對於能將集團多樣化的音樂曲目帶到快手充滿激情和創造力的全球社區感到興奮，隨合作夥伴數量的增加，藝術家的覆蓋面和影響力也在增長。

快手在全球積累了超過10億用戶，在國外的月活躍用戶超過1.8億。Kwai在拉丁美洲、中東和北非地區，Snack Video在南亞和東南亞，都是當地最受歡迎的應用程式。今年上半年，Kwai在巴西和墨西哥等國的下載量已超過7600萬次，而Snack Video則在印度尼西亞和巴基斯坦等市場取勝。

相關文章：【快手業績】快手績後曾挫逾一成 管理層承認互聯網監管影響短期收入表現

相關文章：【快手股價】快手倉位再異動 高盛戶口增5.5億股 貨值377億元

***

更多貼市財經資訊及評論節目，登入HKET「財經台」

重溫今早9時《ET開市直擊》-9月開局尋好股 三隻美股值得留意

Time code

00：00 - 港股今日焦點

00：45 - 外圍市況速報 蘋果創新高後回吐

02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響

05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：13 - 港股市況分析 9月恒指走勢預測

10：16 - 網易 （09999） 業績解讀 股價前景分析

14：45 - 恒大系業績解讀 減債措施惹關注

20：16 - 港股開市前市況速報

21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）

22：57 - 股票分析：中生製藥 （01171） 業績解讀及前景分析

24：18 - 股票分析：東岳 （00189） 配股對股價影響

25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？

27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）

29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有

30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？

32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）

40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？

42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

01：09：30 -財經日誌提提你