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拜登捍衛撤兵決定 堅稱撤離阿富汗行動成功

環球社會熱點 11:10 2021/09/01

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美國總統拜登捍衛撤兵決定，堅稱撤離阿富汗行動成功。

美軍於阿富汗長達20年的軍事行動結束，在8月31日限期内撤離阿富汗。美國總統拜登發表演説時捍衛撤兵決定，堅稱撤離阿富汗的行動成功，又指自己兌現了結束戰爭的競選承諾。

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拜登（Joe Biden）周二（8月31日）於白宮發表演説，宣告阿富汗戰爭已告終。拜登表示，他是第4個要決定何時和如何結束阿富汗戰爭的美國總統。拜登強調自己兌現了對美國人的競選承諾，結束這場歷時20年的戰爭。

拜登演説期間繼續捍衛撤兵決定，指美國在阿富汗戰爭的真正選擇只得撤兵或行動升級（between leaving and escalating）。

拜登表示不希望再派兵到阿富汗：

在長達20年的阿富汗戰爭後，我拒絕再派新一代美國兒女來打一場早應結束的戰爭。

（After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should've ended long ago.）

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拜登反駁留下部分美軍繼續駐守阿富汗來抵抗塔利班的建議，強調他不會延長這場長久的戰爭，也不會讓美軍無限期留低。

阿富汗政府軍失守速度之快使外界震驚，但拜登堅稱是次撤離行動取得非凡成功（extraordinary success）。拜登表示撤離行動的設計方式，就是要在嚴重壓力和攻擊下運作，符合美方計劃。

有13名美軍在喀布爾機場恐襲中殉職，拜登向包括他們在内負責撤離的美軍致敬，並讚揚完成撤軍任務的軍人。

目前尚有部分美國公民滯留阿富汗，拜登表示美國政府已和他們聯絡19次，同時承諾撤離行動無限期（no deadline），會繼續協助他們撤離阿富汗為止。

責任編輯：鄭錦玲

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