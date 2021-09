拜登捍衛撤兵決定 堅稱撤離阿富汗行動成功

美軍於阿富汗長達20年的軍事行動結束,在8月31日限期内撤離阿富汗。美國總統拜登發表演説時捍衛撤兵決定,堅稱撤離阿富汗的行動成功,又指自己兌現了結束戰爭的競選承諾。

拜登(Joe Biden)周二(8月31日)於白宮發表演説,宣告阿富汗戰爭已告終。拜登表示,他是第4個要決定何時和如何結束阿富汗戰爭的美國總統。拜登強調自己兌現了對美國人的競選承諾,結束這場歷時20年的戰爭。

拜登演説期間繼續捍衛撤兵決定,指美國在阿富汗戰爭的真正選擇只得撤兵或行動升級(between leaving and escalating)。

拜登表示不希望再派兵到阿富汗:

在長達20年的阿富汗戰爭後,我拒絕再派新一代美國兒女來打一場早應結束的戰爭。

(After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should've ended long ago.)